Украинским шахтерам погасили около $3,4 млн долгов по зарплате

Горняки государственных шахт Украины получили 92 млн гривен (около $3,4 млн) в качестве погашения долгов по заработной плане. Об этом сообщило министерство энергетики страны на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В пятницу, 24 декабря, горняки государственных шахт получили 92 млн гривен на выплату заработной платы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаченные средства удалось аккумулировать за счет экономии бюджета министерства и перераспределения расходов из других бюджетных программ.

В начале декабря глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что долги перед горняками государственных шахт превышает 2 млрд гривен (более $73 млн). На прошлой неделе Верховная рада не смогла принять закон о выделении 2,4 млрд гривен (более $88 млн) на погашение долгов перед шахтерами, а лишь приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Волынец предполагает, что источником этих средств станет рентная плата за недропользование, которая взимается при добыче газа.