Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде

Движение "Талибан" согласилось со словами президента России Владимира Путина о недопустимости оскорблений пророка Мухаммеда.

Об этом написал в Twitter представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, "Исламский эмират Афганистана" приветствует заявление российского лидера о том, что богохульство в отношении пророка Мухаммеда не является выражением свободы творчества, а нарушает религиозные чувства мусульман.