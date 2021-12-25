https://news.day.az/world/1419847.html Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
Движение "Талибан" согласилось со словами президента России Владимира Путина о недопустимости оскорблений пророка Мухаммеда.
Об этом написал в Twitter представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, "Исламский эмират Афганистана" приветствует заявление российского лидера о том, что богохульство в отношении пророка Мухаммеда не является выражением свободы творчества, а нарушает религиозные чувства мусульман.
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