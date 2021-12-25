https://news.day.az/world/1419848.html Генассамблея одобрила бюджет ООН в размере $3,1 млрд на 2022 год
Генассамблея одобрила бюджет ООН в размере $3,1 млрд на 2022 год
Генеральная Ассамблея ООН утвердила в пятницу бюджет всемирной организации на будущий год в размере $3,12 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Объединенных Наций, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Завершив основную часть 76-й сессии рано утром в пятницу, Генеральная Ассамблея одобрила большое количество проектов резолюций и решений, представленных основными комитетами, в том числе рекомендацию утвердить бюджет на 2022 год в размере $3,12 млрд", - говорится в сообщении.
Полный отчет о заседании будет опубликован 27 декабря.
Россия в апреле внесла в бюджет Организации Объединенных Наций около $86,5 млн.
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