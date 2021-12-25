Француз задумал построить дом из биткоинов

Французский художник Сирил Ланселин (Cyril Lancelin) задумал построить дом со стенами в виде гигантских биткоинов. Своим проектом он хотел показать связь цифрового и реального миров. Об этом сообщает Designboom, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Задумка получила название "Домашние биткоины". Она представляет собой постройку с вращающимися стенами из огромных монет, заменяя перегородки между помещениями. В одной из частей "дома" размещается подобие постамента из нескольких сложенных друг на друга монет, наверху установлены два стула.

По словам Ланселина, криптовалютой можно профинансировать цифровые архитектурные проекты, создав их в реальном мире. ""Домашние биткоины" - часть этого пути. Они начинаются как цифровая идея, исходящая из метавселенной, но готовы к созданию из традиционных материалов, чтобы стать уникальным опытом переходного времени, в котором мы сейчас живем", - пояснил художник.