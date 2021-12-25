В Германии выросло число прошений об убежище

В Германии возросло число ходатайств о предоставлении политического убежища. За первые девять месяцев текущего года было подано 100 240 таких прошений - на 33 процента больше, чем за аналогичный период 2020. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает DW, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что на долю ФРГ пришлось 28,4 процента первичных ходатайств, поданных на территории Европейского cоюза, то есть больше, чем на любую другую страну в составе ЕС. В 2020-м этот показатель составил менее одной четверти - 24,3 процента.

"В Евросоюзе в целом количество ходатайств об убежище за 9 месяцев 2021 года выросло на 15 процентов - до 355 955", - отметило издание.

Помимо ФРГ, убежище часто ищут во Франции (73 255 заявки, рост на 20 процентов), Испании (39 755 заявок, 11-процентный рост) и Италии (28 645 заявок, рост на 8 процентов). Для сравнения: в Венгрии за три квартала были поданы лишь 30 первичных ходатайств.

Наиболее часто на убежище претендуют беженцы из Афганистана, а также Сирии. На долю граждан этих двух государств пришлась треть всех ходатайств об убежище в Евросоюзе.