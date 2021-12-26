В Британии заявили о нехватке сиделок

Министерство здравоохранения Великобритании выступило с инициативой смягчения миграционного законодательства для устранения негативного влияния Брекзита и пандемии коронавируса на численность социального и медицинского персонала. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В частности, работники социальной сферы, медсестры, сиделки и помощники по дому, имеющие квалификацию в уходе за престарелыми и больными людьми, смогут получить работу в Великобритании на основании временных трудовых виз сроком на 12 месяцев.

Планируется, что визы начнут раздавать уже в следующем году.

Иностранным гражданам, имеющим квалификацию сиделок и помощников, будет предложено получение рабочей визы по ускоренной схеме, избавляющей от ряда бюрократических формальностей. Визовый сбор также будет значительно снижен, - обычная ставка рабочей визы для медицинских и социальных работников составляет 232 фунта на срок до трех лет и 464 фунта стерлингов на срок контракта более трех лет.

Минимальная годовая заработная плата для этой категории работников будет установлена на уровне 20 480 фунтов стерлингов в год.