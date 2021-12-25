Крушение судна с мигрантами в Греции

Возле греческого острова Парос в Эгейском море перевернулась лодка с мигрантами. По меньшей мере 13 человек погибли. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что инцидент произошел в восьми километрах от острова Парос. По данным береговой охраны, 62 пассажира парусного судна удалось спасти.

Уцелевшие рассказали, что всего на борту лодки находились около 80 человек. В настоящее время на месте происшествия продолжается поисковая операция с участием водолазов, пяти катеров береговой охраны, девяти частных судов, вертолета и военно-транспортного самолета.

Обстоятельства, при которых лодка опрокинулась, неизвестны.

Это третье кораблекрушение на этой неделе с участием мигрантов в греческих водах.

В четверг примерно в 235 км к югу от Афин парусник врезался в скалистый островок, в результате чего погибли 11 человек. Еще 52 пассажира, среди которых 11 женщин и 27 детей, были спасены "после нескольких часов пребывания на острове".

А в пятницу лодка с мигрантами из Ирака затонула недалеко от острова Фолегандрос, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, а еще 13 были спасены. По меньшей мере 17 человек пропали без вести.

Греция является одним из главных путей в Европейский Союз для мигрантов и беженцев из Африки, Ближнего Востока и других стран.