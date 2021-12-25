Число отмененных авиарейсов в мире превысило 4 тысячи

На рождественские выходные авиакомпании в мире отменили свыше 4,3 тысячи рейсов из-за роста заболеваемости коронавирусом и распространения штамма Омикрон. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные сайта FlightAware, который отслеживает авиарейсы, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Только в пятницу - канун Рождества, на который обычно приходится пик праздничных перелетов, - авиаперевозчики по всему миру отменили более 2,3 тысячи рейсов.

Почти 280 рейсов отменили в пятницу американские авиакомпании United Airlines и Delta Air Lines, сославшись на нехватку персонала на фоне всплеска заражений COVID-19. В последние дни в США резко возросло число случаев заражения штаммом Омикрон, который на этой неделе стал доминирующим в стране.

С нехваткой персонала в промышленности и сфере транспорта из-за распространения коронавируса продолжают бороться в Великобритании. По данным британского правительства, в пятницу в стране был зафиксирован очередной антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки - более 122 тысяч случаев.

Аналогичный антирекорд был зафиксирован во Франции, где число новых инфицированных превысило 94 тысячи. На понедельник правительством запланировано специальное совещание, на котором, как предполагают СМИ, могут быть приняты меры дополнительные ограничительные меры.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы, по данным сайта Worldmeter, превысило 279 млн человек. С начала распространения COVID-19 в мире от последствий заражения вирусом скончались более 5,4 млн человек.