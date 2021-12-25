Корабль ВМС США прервал поход из-за вспышки коронавируса

Корабль прибрежной зоны ВМС США "Милуоки" прервал поход из-за вспышки COVID-19 среди экипажа, сообщает американский 4-й флот, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"USS "Милуоки" (LCS 5) литоральный боевой корабль типа Freedom, остается в порту, поскольку у ряда моряков анализы на COVID-19 дали положительный результат", - сказали в пресс-службе флота.

Отмечается, что весь экипаж был вакцинирован. Количество заболевших не уточнятся, у них легкие симптомы.

"Милуоки" находится на базе Гуантанамо на Кубе. Корабль был направлен в зону ответственности 4-го флота для поддержки межведомственной операции по пресечению контрабанды наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана.