Генассамблея ООН утвердила бюджет организации на 2022 год

Генеральная Ассамблея всемирной организации утвердила ежегодный бюджет Организации объединенных наций (ООН) на 2022 год на сумму $3,12 млрд. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила пресс-служба организации, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Генеральная Ассамблея одобрила большое количество проектов резолюций и решений, представленных основными комитетами, в том числе рекомендацию утвердить бюджет на 2022 год в размере $3,12 млрд", - говорится в сообщении.

Регулярный бюджет покрывает деятельность ООН в целом ряде областей, включая политические вопросы, международное правосудие и право, региональное сотрудничество в целях развития, права человека и гуманитарные вопросы, а также общественную информацию.

Напомним, бюджет ООН формируется за счет взносов стран-участников организации. Размер взносов рассчитывается на основании среднего показателя ВВП страны и дохода на душу населения.