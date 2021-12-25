Очередная трагедия с мигрантами у берегов Греции - ВИДЕО
Как минимум 16 человек погибли в результате затопления лодки с мигрантами у берегов греческого острова Парос.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным береговой охраны, спасти удалось больше 60 человек.
Это уже четвертое подобное происшествие с человеческими жертвами за последние несколько дней - на этой неделе в греческих водах погибли по меньшей мере 34 человека.
Вину за трагедию местные власти возлагают на контрабандистов, которые с недавнего времени предпочитают более опасный маршрут из Турции в Италию, избегая усиленно патрулируемых греческих островов Эгейского моря.
Гуманитарное судно Ocean Viking с группой из 114 человек, спасенных в Средиземном море более недели назад, было направлено в сицилийский порт Трапани.
Более 200 мигрантов, спасенных в море другим гуманитарным судном Sea-Eye 4, было разрешено высадить в порту Поццалло в Италии в пятницу. На прошлой неделе экипаж в ходе четырех отдельных операций спас 214 мигрантов.
В общей сложности за последний год немецкое судно спасло более 1400 человек, терпящих бедствие в море.
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