Очередная трагедия с мигрантами у берегов Греции

Как минимум 16 человек погибли в результате затопления лодки с мигрантами у берегов греческого острова Парос.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по данным береговой охраны, спасти удалось больше 60 человек.

Это уже четвертое подобное происшествие с человеческими жертвами за последние несколько дней - на этой неделе в греческих водах погибли по меньшей мере 34 человека.

Вину за трагедию местные власти возлагают на контрабандистов, которые с недавнего времени предпочитают более опасный маршрут из Турции в Италию, избегая усиленно патрулируемых греческих островов Эгейского моря.

Гуманитарное судно Ocean Viking с группой из 114 человек, спасенных в Средиземном море более недели назад, было направлено в сицилийский порт Трапани.

Более 200 мигрантов, спасенных в море другим гуманитарным судном Sea-Eye 4, было разрешено высадить в порту Поццалло в Италии в пятницу. На прошлой неделе экипаж в ходе четырех отдельных операций спас 214 мигрантов.

В общей сложности за последний год немецкое судно спасло более 1400 человек, терпящих бедствие в море.