Тяжелое ДТП в Иране

По меньшей мере девять человек погибли и еще пятеро пострадали в результате аварии в расположенной на юго-западе Ирана провинции Хузестан. Об этом сообщил в субботу глава отдела по связям с общественностью центра экстренной помощи провинции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Девять человек погибли, еще пятеро получили ранения", - цитирует его агентство ILNA.

Отмечается, что в аварию попали три легковых автомобиля, грузовик и машина для транспортировки мелкого рогатого скота.