https://news.day.az/world/1419933.html Тяжелое ДТП в Иране - есть погибшие и пострадавшие
Тяжелое ДТП в Иране - есть погибшие и пострадавшие
По меньшей мере девять человек погибли и еще пятеро пострадали в результате аварии в расположенной на юго-западе Ирана провинции Хузестан. Об этом сообщил в субботу глава отдела по связям с общественностью центра экстренной помощи провинции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Девять человек погибли, еще пятеро получили ранения", - цитирует его агентство ILNA.
Отмечается, что в аварию попали три легковых автомобиля, грузовик и машина для транспортировки мелкого рогатого скота.
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