https://news.day.az/world/1419949.html В Москве отменили и задержали более 50 рейсов
В Москве отменили и задержали более 50 рейсов
Более 50 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах, что следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На данный момент неизвестны причины отмены рейсов, о причинах корректировки в расписаниях на сайте не сообщается. Так, в Домодедово задержали 14 рейсов и отменили два. В Шереметьево отменили 11 рейсов и семь задержали. Во Внуково отменили восемь рейсов, задержали десять.
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