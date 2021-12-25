Новые случаи заражения COVID-19 в России

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 946 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В Москве зарегистрировали 2 714 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 072, в Московской области - 1 431.

Еще 579 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае, 571 - в Свердловской области, 561 - в Краснодарском крае, 560 - в Пермском крае, 555 - в Иркутской области, 539 - в Челябинской области, 530 - в Ростовской области, 516 - в Самарской области, 492 - в Нижегородской области, 475 - в Алтайском крае, 457 - в Хабаровском крае.

Кроме того, 447 случаев - в Приморском крае, 408 - в Омской области, 403 - в Воронежской области, 379 - в Башкирии, 376 - в Новосибирской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

За минувшие сутки от коронавируса умер 981 пациент, больше всего скончавшихся в Москве - 72, в Подмосковье - 55, в Петербурге - 52.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 368 тыс. 299 случаев коронавирусной инфекции, 303 250 умерших и 9 млн 222 тыс. 486 выписанных, в том числе 42 107 выписаны за последние сутки.