Умер известный российский писатель

Писатель и общественный деятель Альберт Лиханов умер на 87-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Общественная палата РФ.

"Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей", - пишет Общественная палата РФ.