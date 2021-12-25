https://news.day.az/world/1419990.html Умер известный российский писатель
Умер известный российский писатель
Писатель и общественный деятель Альберт Лиханов умер на 87-м году жизни.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Общественная палата РФ.
"Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей", - пишет Общественная палата РФ.
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