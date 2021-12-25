Авария с грузовиком в Украине, есть жертвы

В пятницу около полуночи в украинском городе Николаеве произошло смертельное ДТП по улице Херсонское Шоссе. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 25 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В результате лобового столкновения легкового автомобиля Mazda с грузовиком MAN погибли и были заблокированы конструктивными элементами транспортного средства водитель и пассажир легковушки. Еще один пассажир Mazda пострадал", - говорится в сообщении.

Спасатели освободили пострадавшего и передали бригаде кареты скорой помощи для дальнейшей госпитализации. С помощью аварийно-спасательного инструмента тела погибших деблокировали и передали на судебно-медицинскую экспертизу.

Водитель грузовика не пострадал. Причины и обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного двидения (ч.3 ст.286 УК Украины).