В России зафиксировали "незавозные" случаи заражения "омикроном"

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране фиксируют "незавозные" случаи заражения "омикрон"-штаммом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев ("омикрона"), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом "омикрон", - сказал он.

21 декабря замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко сообщил, что в России у примерно 30 человек выявили штамм коронавируса "омикрон". При этом болезнь у инфицированных протекает не в тяжелой форме.