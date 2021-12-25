Рейс Тюмень-Ереван прервали после вспышки в двигателе самолета

В Тюмени выясняют причины инцидента с самолетом Boeing 737 авиакомпании Utair, планировавшего вылет в Ереван.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пассажиры сняли на видео несколько вспышек на левом борту. Это произошло при взлете воздушного судна. Затем командир снизил скорость и остановил самолет.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что предварительная причина задержки - "техническая неисправность". Пилот доложил о подозрении на помпаж двигателя (аварийный режим работы при нарушении газодинамической устойчивости двигателя - Ред.). Отметим, что для этой ситуации как раз и характерны громкие хлопки и выброс пламени.

На борту самолета, вылетавшего в Армению, находились 176 пассажиров, 18 из которых - дети.

В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ заявили, что проводят проверку.

В Utair, в свою очередь, опровергли сообщение о "взрыве двигателя". По версии компании, причиной инцидента стали погодные условия.

Вылет рейса в Армению задержан на 10 часов. Прибытие резервного борта и вылет запланирован на 17:00 по местному времени.