Легенда российского бокса стал дедом Морозом для сирийских детей

Депутат Госдумы Николай Валуев выступил в необычном амплуа: он стал дедом Морозом для детей в Сирии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Легенда бокса продолжает осваивать амплуа деда Мороза для сирийских детей. Сразу два маленьких жителя Дамаска на руках - не груз для могучего депутата Госдумы.

В единственном в столице Сирии храме Русской православной церкви прошли предрождественская служба и праздник для школьников. Представитель патриарха Московского при патриархе Антиохийском игумен Арсений Соколов рассказывает: "Это первая елка в привычном нам смысле слова, для местных детей с начала войны".

"Это очень важно, и мы благодарим за помощь тех, кто организовал, помог в организации этого праздничного рождественского представления, привез подарки из России. Это прежде всего организация "Боевое братство", а также наши депутаты Госдумы и представители правительства Москвы и Владимирской области. Мы очень благодарны им за это, благодарны им за праздник", - подчеркнул игумен.

Рождество в Сирии празднуется 25 декабря, поскольку большинство местных конфессий живут по григорианскому календарю. Православные верующие, таким образом, начинают праздновать издалека: для них две недели зимы становятся чередой ярких событий.

"Что меня прежде всего удивило - на фоне разрушенных домов я не встречал неулыбчивых детей. Мы ходили по Дамаску, и в то время, когда школы закончили работать, высыпало огромное количество детишек. Я вижу, что чужих детей в Сирии нет. Это очень важно", - заявил Валуев.

Дед Мороз на сирийско-российском утреннике был совсем такой, каким его привыкли видеть в Москве - с окладистой бородой и в сопровождении Снегурочки. Зато компанию ему составил типично местный персонаж - субтропический снеговик. Дети, кажется, остались довольны.

При этом суждения о празднике некоторых ребят звучали вполне по-взрослому. Это неудивительно: все школьники родились и выросли в воюющей стране, многие видели смерть близких.

Завершился праздник сладким угощением и пусканием мыльных пузырей. В будущем планируется сделать такие торжества регулярными.