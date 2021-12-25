https://news.day.az/world/1420014.html В Якутии проводится операция по спасению водителей грузовиков, застрявших в снегу - ВИДЕО
В Якутии проводится операция по спасению водителей грузовиков, застрявших в снегу - ВИДЕО
В распоряжении РЕН-ТВ оказались первые кадры с места спасательной операции в Якутии, где водители дюжины грузовиков оказались заблокированы в снежном плену в условиях почти пятидесятиградусного мороза, передает Day.Az.
У водителей уже подходили к концу топливо и пища, когда к ним на помощь пришли спасатели.
Инцидент произошел на дороге в село Сегян-Кюель. До пункта назначения колонне оставалось около 30 километров.
В районе инцидента был объявлен режим ЧС.
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