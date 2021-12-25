В Якутии проводится операция по спасению водителей грузовиков, застрявших в снегу

В распоряжении РЕН-ТВ оказались первые кадры с места спасательной операции в Якутии, где водители дюжины грузовиков оказались заблокированы в снежном плену в условиях почти пятидесятиградусного мороза, передает Day.Az.

У водителей уже подходили к концу топливо и пища, когда к ним на помощь пришли спасатели.

Инцидент произошел на дороге в село Сегян-Кюель. До пункта назначения колонне оставалось около 30 километров.

В районе инцидента был объявлен режим ЧС.