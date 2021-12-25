Кадры полета новейшего российского самолета МС-21 с композитным крылом

Новейший самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Воздушное судно взлетело с аэродрома Иркутского авиационного завода - филиала компании "Иркут". Полет состоялся в штатном режиме.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что это событие доказывает правильность выбранных решений. По его словам, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестных конкурентов. Он заявил, что это является результатом развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки.

Мантуров рассказал о преимуществах использованной в создании композитного крыла технологии - по его словам, она, по сравнению с традиционной автоклавной технологией, позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей.

Министр уточнил, что в настоящее время изготовлено композитное крыло для двух самолетов, идет изготовление третьего комплекта.

Также, корпорация Ростех показала видео из кабины пилотов новейшего российского самолета МС-21 с композитным крылом.

На публикуемых компанией кадрах видно горячее обсуждение, которое ведут пилоты во время первого полета МС-21, вероятно они обсуждали технические детали своей миссии.