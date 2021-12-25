В Украине рассказали о желании провести Олимпиаду

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о планах страны по организации крупных спортивных соревнований. Об этом сообщает "Слово и дело", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам функционера, украинцы хотят подать заявки на проведение юношеских Олимпийских игр в 2028 году, а также зимней Олимпиады-2030. "Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, престиж страны. Это привлечение мощных инвесторов, новая спортивная инфраструктура", - объяснил желание Украины Гутцайт.

Министр спорта страны подчеркнул, что Киев планирует подать самостоятельную заявку. По его словам, в стране уже есть часть объектов, на которых можно провести соревнования.

Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине. Соревнования состоятся с 4 по 20 февраля.