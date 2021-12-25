Каталонцев лишили ночной жизни на праздники

Новые антиковидные ограничения подпортили праздничное настроение жителей Каталонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, испанский регион первым в стране возвращается к комендантскому часу из-за рекордного скачка заражений.

Кроме того собираться теперь можно максимум вдесятером, в ночной клуб не пойти - они закрываются, рестораны могут принимать не более 50% посетителей от своей обычной загруженности, а магазины, тренажерные залы и театры - не более 70%.

Новые правила будет действовать в течение 15 дней, а значит большинство новогодних вечеринок будут отменены.

Каждый четвертый из всех госпитализированных в Испании с COVID-19 находится в Каталонии.

Испания надеялась на непринужденные праздники, поскольку 80% ее 47-миллионного населения уже вакцинированы и ношение масок никто не отменял.

Но быстрое распространение варианта омикрон начинает оказывать давление на испанские больницы, хотя эксперты сходятся во мнении, что вакцинация по-прежнему значительно снижает риск серьезного заболевания.

Испания снова оказалась в зоне высокого риска, где зарегистрировано более 600 случаев на 100 000 жителей за 14 дней, что более чем вдвое превышает количество случаев, зафиксированных до прошлогодних зимних праздников.