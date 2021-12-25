В Иране растет число умерших от COVID-19

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 42 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в стране возросло до 131 348.

В Иране за последние 24 часа коронавирусом заразился 1121 человек, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 6 182 905.