Инфекционист объяснил возможность «незавозных» случаев «омикрон»-штамма в России

Новый "омикрон"-штамм коронавируса мог попасть в Россию не только из стран Южной Африки, но и из других государств. Об этом заявил "Вечерней Москве" врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На сегодняшний момент блокируют и отправляют на карантин тех людей, которые прибывают из Южной Африки и близлежащих стран. Но штамм "омикрон" распространен уже в нескольких десятках стран, поэтому вероятность того, что были завозные случаи именно из этих стран, абсолютно нельзя исключить", - сказал инфекционист, добавляя, что инфекции, передающиеся аэрозольным механизмом, невозможно полностью заблокировать при широком распространении.

По его словам, после попадания в страну новый штамм может формировать свои цепочки распространения, и со временем стать наиболее частым вариантом вируса в стране.

"Если мы посмотрим на Южно-Африканскую Республику или Великобританию, то увидим там значительное преобладание этого штамма даже над штаммом "дельта", который был до этого несколько месяцев. Поэтому исключить такую вероятность в России абсолютно нельзя", - резюмировал специалист.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что новый штамм коронавируса распространяется значительно быстрее прежних, о чем свидетельствуют данные, собранные по результатам поездки российских специалистов в ЮАР.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529 ("омикрон") был обнаружен в ноябре на юге Африки. По данным ВОЗ, в настоящее время "омикрон" выявлен уже в 110 странах. В России о первых случаях заражения "омикроном" стало известно 6 декабря.