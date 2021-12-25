Иран закрывает сухопутную границу с соседними странами

Власти Ирана на 15 дней закрывают сухопутную границу с соседними странами из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил в субботу официальный представитель иранской таможни Сейед Рухолла Латифи.

"В соответствии с распоряжением национального штаба по борьбе с распространением коронавируса и Министерства внутренних дел в целях предотвращения распространения омикрон-штамма сухопутная граница с соседними странами для пассажиров будет с сегодняшнего дня закрыта на 15 дней", - цитирует его агентство ILNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Чиновник уточнил, что речь идет об ограничениях в отношении Турции, Ирака, Афганистана, Азербайджана, Пакистана и Армении. "Что касается Туркмении, то с ней нет пассажиропотока по сухопутной границе с начала пандемии коронавируса", - добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

В Иране первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса был зафиксирован 19 декабря.