Елизавета II поделилась переживаниями после смерти Филиппа

Королева Великобритании Елизавета II выступила с рождественским обращением к нации, в котором рассказала о переживаниях после смерти своего супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хотя для многих Рождество - это время великого счастья и хорошего веселья, для тех, кто потерял своих близких, это может быть тяжелым праздником. В этом году я особенно понимаю, почему. Однако на протяжении нескольких месяцев с момента смерти моего любимого Филиппа меня утешали теплые сообщения со всех уголков страны и из разных частей мира, в которых выражалась благодарность за то, что он сделал", - поделилась Елизавета II.

Она отметила, что ее супруг обладал чувством служения, интеллектуальным любопытством и способностью "выжать все веселье" из какой бы то ни было ситуации.

Королева подчеркнула важность сохранения семейных традиций и заметила, что, несмотря на утрату, она и другие члены семьи в этом году все равно смогут испытать радость от Рождества из-за возможности по-новому увидеть волшебство праздника через глаза подросших детей. По словам Елизаветы II, в новом году у нее будет платиновый юбилей, который, как надеется монарх, продемонстрирует людям возможность наслаждаться "чувством сплоченности" и смотреть с уверенностью в будущее.

Ранее стало известно, что Елизавета II проведет Рождество с принцем Чарльзом и его женой герцогиней Камиллой.