Извержение вулкана на острове Пальма завершилось

Эксперты официально заявили о прекращении извержения вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), которое началось 19 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава департамента государственного управления, юстиции и безопасности Канарских островов Хулио Перес.

"Извержение завершилось", - отметил он. Видимая вулканическая активность практически полностью приостановилась еще в середине декабря, однако специалисты хотели подождать, чтобы убедиться, что извержение не возобновится.

Во второй половине сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Потоки лавы разрушили около 3 тыс. зданий, из соображений безопасности на острове были эвакуированы около 7 тыс. человек. Экономический ущерб от удара стихии составляет сотни миллионов евро. При этом, как ранее сообщалось, от последствий извержения никто не пострадал.

Нынешнее извержение стало самым продолжительным за всю историю острова. До этого рекорд был зафиксирован в 1585 году, когда на Пальме произошло извержение, длившееся 84 дня.