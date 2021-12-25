На территорию резиденции королевы Великобритании проник вооруженный мужчина

Вооруженный мужчина проник на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании отмечает Рождество, и был задержан полицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Sky News.

Офицеры полиции долины Темзы и столичной полиции были вызваны на место происшествия около 8.30 утра (11:30 мск). Они задержали проникшего на территорию резиденции королевской семьи 19-летнего мужчину из Саутгемптона и поместили его под стражу. По данным полиции, изъятое у британца оружие не было огнестрельным.

"После этого инцидента ведется расследование, и мы работаем с коллегами из столичной полиции", - отметила суперинтендант Ребекка Мирс. Членов королевской семьи проинформировали об инциденте, по делу ведется расследование.