Мощнейший орбитальный телескоп отправился в космос

Орбитальный телескоп James Webb отделился от ракеты-носителя Ariane 5, стартовавшей в субботу с космодрома Куру во Французской Гвиане и доставившей его на орбиту.

После этого, как сообщило Европейское космическое агентство, телескоп на протяжении четырех недель будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа. Она находится в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 млн км на противоположной от Солнца стороне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, "Джеймс Уэбб" - это совместный проект Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), ЕКА и Канадского космического агентства (ККА). НАСА вложило в проект 8,8 млрд долларов, ЕКА - 815 млн, включая стоимость ракеты и запуска, ККА - 165 млн.

Над тем, чтобы "Уэбб" стал реальностью, работали тысячи инженеров и сотни ученых, а также более 300 университетов, организаций и компаний из 29 штатов США и еще 14 стран.

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию "Хаббл". Это самый мощный из космических телескопов, работающих в инфракрасном диапазоне. Его называют главной надеждой мировой астрономии. Он займется поиском экзопланет и проследит эволюцию Вселенной.