Трейдеры прогнозируют высокие цены на газ в Европе до 2023 года

Цены на газ в Европе останутся высокими весь следующий год, в том числе в летние месяцы.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Цены на форвардные контракты за последний месяц выросли более чем вдвое, и трейдеры полагают, что беспрецедентный рост продлится до начала 2023 года. Газ будет дорогим даже в жаркую погоду", - пишет агентство.

Так, цены на летние контракты на этой неделе превысили 100 евро (113 долларов) за мегаватт-час, что является самым высоким показателем за всю историю торгов. При этом газопровод "Северный поток - 2", как заявили в Германии, не будет одобрен в первой половине 2022 года. Это, полагают трейдеры, может привести к ограничению поставок летом, когда Европе понадобится газ для заполнения хранилищ.

Старший аналитик Rystad Energy в Норвегии Каушал Рамеш отметил, что пока не видит обстоятельств, способствующих снижению цен. Повышение цен на форвардные контракты "предполагает еще один год нестабильности и сохранение высоких цен", резюмировал он.