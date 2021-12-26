https://news.day.az/world/1420105.html Свыше 10% новых случаев заражения COVID-19 в Турции приходится на штамм "омикрон"
Свыше 10% новых случаев заражения COVID-19 в Турции приходится на штамм "омикрон"
Свыше 10 процентов новых случаев заражения коронавирусом в Турции приходится на штамм "омикрон".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом своей странице в Twitter написал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
По его словам, новый штамм коронавируса в основном выявляется в густонаселенных провинциях страны.
"Распространение штамма "омикрон" после Европы в нашей стране подчеркивает важность прививки бустерной дозой вакцины. Тщательно соблюдайте меры предосторожности, прививайтесь бустерной дозой и поддерживайте социальную жизнь в должной форме: штамм новый, а меры те же самые", - отметил он.
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