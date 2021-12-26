https://news.day.az/world/1420107.html Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Более 100 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано во Франции за сутки, это рекорд с момента начала эпидемии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает санитарное агентство страны.
За сутки число новых заболевших составило 104 611. В пятницу было выявлено 94,1 тысячи случаев заражения.
В прошлую субботу было выявлено 58,5 тысячи заболевших.
Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран заявлял, что к концу декабря штамм коронавируса "омикрон" станет преобладающим на территории Франции к концу декабря.
На данный момент власти не вводили жестких ограничений на фоне быстрого распространения штамма "омикрон".
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