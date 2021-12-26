Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

Более 100 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано во Франции за сутки, это рекорд с момента начала эпидемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает санитарное агентство страны.

За сутки число новых заболевших составило 104 611. В пятницу было выявлено 94,1 тысячи случаев заражения.

В прошлую субботу было выявлено 58,5 тысячи заболевших.

Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран заявлял, что к концу декабря штамм коронавируса "омикрон" станет преобладающим на территории Франции к концу декабря.

На данный момент власти не вводили жестких ограничений на фоне быстрого распространения штамма "омикрон".