В Индии начнут вакцинировать подростков в возрасте от 15 лет

Премьер Индии Нарендра Моди заявил о начале вакцинации от COVID-19 подростков в возрасте от 15 лет с 3 января.

Об этом пишет Axios, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Моди отметил, что свыше 90% населения Индии старше 18 лет получили по одной дозе вакцины.

Индия занимает второе место в мире по числу заражений коронавирусом. На утро субботы в стране было подтверждено более 34 млн случаев болезни и 479 520 случаев смерти.

В Индии также планируют со следующей недели делать дополнительную прививку медикам, людям из группы риска и лицам старше 60 лет.

Штамм "омикрон" в Индии обнаружили в начале декабря. Власти страны призывают граждан прививаться, чтобы обеспечить защиту от нового варианта коронавируса.