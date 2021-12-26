https://news.day.az/world/1420116.html В Торонто неизвестные устроили стрельбу в жилом доме
В Торонто неизвестные устроили стрельбу в жилом доме
Один человек погиб в результате стрельбы в одном из жилых домов Торонто.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CTV.
Прибывшие на вызов в многоквартирный дом полицейские обнаружили на одной из лестничных клеток мужчину с огнестрельными ранениями. Он был доставлен в больницу, где позже умер.
Сообщается, что нападавших было несколько. Погибший пытался от них убежать, но был застрелен. Полиция на данный момент никого не задержала. Сотрудники правоохранительных органов изучают камеры видеонаблюдения.
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