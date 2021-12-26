Названа самая желанная страна Евросоюза для беженцев

После того как в 2020 году из-за пандемии COVID-19 в Евросоюз приехало меньше беженцев, чем раньше, теперь число мигрантов вновь растет. При этом в особенности много мигрантов желают попасть в Германию.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, именно в эту европейскую страну поступает непропорционально много заявлений на соискание статуса беженца, как сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Немецкие СМИ, ссылаясь на статистическое ведомство ЕС, утверждают, что в первые 9 месяцев 2021 года в Евросоюзе было зарегистрировано почти 356 тысяч впервые поданных обращений на соискание статуса беженца. Это на 15% больше в сравнении с предыдущим годом. При этом в ФРГ с января по сентябрь количество запросов увеличилось сразу на 33%, составив свыше 100 тысяч обращений.

Таким образом, за первые девять месяцев текущего года в Германию подали 28,4% всех заявлений на соискание статуса беженца в ЕС. Это больше, чем в любой другой стране Евросоюза, пишет Das Erste. За аналогичный период 2020 года этот показатель в Германии составил 24,3%.

Другими желанными странами для беженцев стали Франция (20% всех поданных в ЕС заявлений), Испания с 11% и Италия - 8%.

Ранее в соцсетях набрал популярность ролик, на котором мигранты, как утверждается, едут в Германию в машине скорой помощи.