Индия одобрила препарат Covaxin для вакцинации против коронавируса детей от 12 лет
Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) одобрил вакцину против коронавирусной инфекции Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech для экстренного применения среди детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV.
По его информации, DCGI принял такое решение в субботу на основании рекомендации комитета экспертов индийской Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств, которые рассмотрели заявку компании.
Разрешение на применение Covaxin для вакцинации детей и подростков было принято в тот же день, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации сообщил, что страна начинает вакцинацию подростков в возрасте от 15 до 18 лет с 3 января 2022 года. Однако премьер не сказал название вакцины, которой их будут прививать.
В своем выступлении Моди добавил, что с 10 января начнется и программа ревакцинации населения, которая пока коснется работников здравоохранения, других лиц, находящихся на переднем крае борьбы с пандемией, и людей старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями.
В настоящее время в стране вакцинироваться против коронавирусной инфекции могут только лица, достигшие 18 лет, ревакцинация не проводится. В Индии для иммунизации взрослых используются три препарата: вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, Covaxin, а также российская вакцина "Спутник V".
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