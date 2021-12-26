В Доминикане выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Доминиканские специалисты выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране. Об этом сообщил Минздрав республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Было выявлено присутствие штамма "омикрон". Речь идет о завозном случае, заражение произошло не на территории Доминиканы", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что заразившийся приехал из ЮАР, он госпитализирован.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность.