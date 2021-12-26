В Петербурге полицейский выхватил у пьяного водителя гранату без чеки

В Санкт-Петербурге полицейский обезвредил злоупотребившего алкоголем водителя, который достал гранату и выдернул чеку. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", передает Day.Az.

Как пишет канал, инспектор остановил автомобиль и попросил водителя предъявить документы, тот достал гранату и выдернул чеку. Взрывное устройство удалось отобрать.

В публикации говорится, что гранату примотали изолентой к руке полицейского. На место происшествия вызвали саперов, оружие оказалось учебным.