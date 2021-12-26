https://news.day.az/world/1420130.html В Петербурге полицейский выхватил у пьяного водителя гранату без чеки
В Петербурге полицейский выхватил у пьяного водителя гранату без чеки
В Санкт-Петербурге полицейский обезвредил злоупотребившего алкоголем водителя, который достал гранату и выдернул чеку. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", передает Day.Az.
Как пишет канал, инспектор остановил автомобиль и попросил водителя предъявить документы, тот достал гранату и выдернул чеку. Взрывное устройство удалось отобрать.
В публикации говорится, что гранату примотали изолентой к руке полицейского. На место происшествия вызвали саперов, оружие оказалось учебным.
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