В США авиакомпании отменяют рейсы из-за дефицита экипажей

Американские авиакомпании столкнулись с дефицитом пилотов и экипажей самолетов из-за пандемии - из-за этого снизилось количество рейсов, сообщает сообщает Associated Press со ссылкой на данные сайта FlightAware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нехватка персонала из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" по-прежнему приводит к отменам рейсов, и неясно, когда авиакомпания сможет возобновить работу в нормальном режиме", - заявила представитель United Airlines Мэдди Кинг.

В канун католического рождества, в субботу, 25 декабря, в Соединенных Штатах было отменено 690 рейсов. При этом, авиакомпании объявили о том, что в воскресенье, 26 декабря, будут отменены 250 рейсов.

Из-за отмены рейсов, во многих американских аэропортах начался хаос возле стоек регистраций и касс авиакомпаний.