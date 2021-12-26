В США авиакомпании отменяют рейсы из-за дефицита экипажей
Американские авиакомпании столкнулись с дефицитом пилотов и экипажей самолетов из-за пандемии - из-за этого снизилось количество рейсов, сообщает сообщает Associated Press со ссылкой на данные сайта FlightAware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Нехватка персонала из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" по-прежнему приводит к отменам рейсов, и неясно, когда авиакомпания сможет возобновить работу в нормальном режиме", - заявила представитель United Airlines Мэдди Кинг.
В канун католического рождества, в субботу, 25 декабря, в Соединенных Штатах было отменено 690 рейсов. При этом, авиакомпании объявили о том, что в воскресенье, 26 декабря, будут отменены 250 рейсов.
Из-за отмены рейсов, во многих американских аэропортах начался хаос возле стоек регистраций и касс авиакомпаний.
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