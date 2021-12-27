В Калифорнии начали закрывать пляжи

В Калифорнии, в округе Сан-Луис-Обиспо и соседних округах начали закрывать общественные пляжи из-за нападения акулы на одного из серферов со смертельным исходом, сообщает газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в пятницу, 24 декабря, на одном из пляжей Сан-Луис-Обиспо - акула напала на 31-летнего мужчину, после чего он пропал без вести и был объявлен мертвым спустя некоторое время.

По словам начальника патруля порта Морро Бэй, Эрика Эндерсби, в Калифорнии это первый за 18 лет случай нападения акулы со смертельным исходом.

"К счастью, погода и ветер испортили прибой, поэтому серферов не так много, но мы закрыли воду в целях безопасности", - заявил Эндерсби.

Он отметил, что погода стала причиной того, что от нападения акулы погиб только один человек - Эндерсби считает, что жертв могло быть больше.