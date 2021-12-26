Кошмар в Мьянме: после нападения военных обнаружены обгоревшие тела

Возле деревни в штате Каренни на востоке Мьянмы обнаружены останки не менее 35 обугленных тел, в том числе одного ребенка. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщило местное издание Myanmar NOW, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что тела обнаружены в восьми сгоревших автомобилях и пяти мотоциклах.

По информации издания, представители вооруженной этнической группы "Каренский национальный союз" (КНС) сначала увидели клубы дыма, выходящие из припаркованных машин, затем - сами тела.

"Мы не знаем точно, сколько женщин, мужчин и детей среди сожженных. Некоторые превратились в пепел, некоторые обуглены", - отметили в КНС. Они добавили, что тела невозможно было опознать.

Сообщается, что КНС обвинили в случившемся вооруженные силы Мьянмы, которые находились в этом районе в пятницу.

Ранее в этот день международная благотворительная организация Save the Children подтвердила информацию о нападении военных на востоке страны, а также гибели 35 человек. Кроме того, в организации сообщили о пропаже без вести двоих своих сотрудников после атаки.

"Организация Save the Children сегодня осудила нападение вооруженных сил Мьянмы... Двое наших сотрудников, которые ехали домой после проведения работ по оказанию гуманитарной помощи в соседнем населенном пункте, оказались на месте происшествия и по-прежнему числятся пропавшими без вести", - говорится в заявлении.