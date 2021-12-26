Independent: талибы ищут помогавших Британии афганцев
Британская газета Independent написала о тысячах помогавших британским военным афганцах, которые остались в стране после прихода к власти движения "Талибан" и теперь вынуждены скрываться, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Издание отмечает, что эти люди имеют право на убежище в Соединенном Королевстве по программе переселения и помощи Афганистану (Аfghan Relocations and Assistance Policy), но не могут его реализовать.
Бывшие переводчики рассказали журналистам, что вынуждены прятаться от новых властей.
"Мы остановились у родственников в Гильменде. Риск высок. Здесь очень опасно. Каждый день нам угрожают талибы. Они ищут нас. Мы прячемся и никуда не выходим", - рассказал один из них.
Британские власти посоветовали ему ехать с женой и двумя детьми в Пакистан, чего они не могут сделать из-за отсутствия паспортов.
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