Израильский военный пост обстреляли на западном берегу Иордана

Военный пост армии Израиля, расположенный на западном берегу реки Иордан недалеко от города Наблус, подвергся нападению.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщение об этом опубликовано на странице армии Израиля в Twitter.

"Только что была совершена попытка обстрела военного поста, расположенного неподалеку от Наблуса в Иудее и Самарии. О пострадавших не сообщалось", - говорится в тексте.

В результате проведенного военными обыска местности были обнаружены десятки гильз, отмечается в заявлении.