Массовое ДТП в России

В пресс-службе Минздрава Башкортостана заявили, что один пострадавший в ДТП на автотрассе в Башкирии находится в тяжелом состоянии, еще четверо пострадавших - средней степени тяжести, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент один человек в тяжелой степени тяжести, четверо - средней тяжести, идет диагностический процесс", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе прокуратуры Башкортостана заявили, что участниками ДТП на трассе Уфа - Оренбург стали более 30 автомобилей. Там подчеркнули, что работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в пресс-службе ГИБДД Башкортостана сообщили, что на 49-м км автодороги Уфа - Оренбург зарегистрировано ДТП с участием порядка 15 машин. По имеющейся информации, один человек погиб.

В общей сложности в больницу были доставлены пять человек, пострадавших в массовом ДТП. В текущий момент движение на участке трассы Уфа - Оренбург было ограничено в связи с оказанием помощи на месте происшествия".

Очевидец ДТП Дамир Жданов рассказал "Газете.Ru", что авария могла быть еще более масштабной, если бы не инициатива водителей.

В Башкортостане сохраняется сложная дорожная ситуация. Движение для пассажирских автобусов, грузовых автомобилей, маршрутных такси, легковых такси было ограничено на нескольких участках трассы Р-24, а также на участке трассы М-7 "Волга". Как заявили в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС, более 30 грузовых и легковых автомобилей застряли на трассе М-5 в Башкирии.