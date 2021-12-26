В Иране за сутки от коронавируса скончались более 50 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 52 человека, зафиксировано 1 857 новых случаев заражения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 131 400 человек, общее число заразившихся достигло 6 184 762 человек. Состояние 2 774 заболевших оценивается как тяжелое.

До сих пор в Иране от коронавируса выздоровели 6 026 378 человек, проведено более 41,4 миллиона диагностических тестов.

В целом в Иране было применено около 116 миллионов доз вакцины от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 59,5 миллиона, вторую - 51,2 миллиона, третью - 5,92 тысячи человек.