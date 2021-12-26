Эксперт оценил точность запусков ракет Ту-95МС

Военный представитель Михаил Митин в беседе с ведущим программы "Военная приемка" Алексеем Егоровым рассказал, в чем именно заключается модернизация, сообщает телеканал "Звезда", передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Модернизация заключается в установке нового оборудования связного, навигационного и управления комплексом вооружения. При этом сейчас при ремонте на данном самолете заменяется множество агрегатов, насосов в топливной, в гидравлической системе, в шасси, там тормоза, тормозные колодки, лопасти винтов", - сказал он.

Специалист подчеркнул, что в общей сложности под замену пошло от 4 до 5 тыс. комплектующих, притом что была произведена не самая глубокая модернизация.

Отвечая на вопрос о точности запуска ракет, Митин дал очень короткий, но исчерпывающий ответ.

"Ну, в окно ракета залетает", - заявил он.

"Медведи" (так называют Ту-95МС) уверенно работают в небе, что подтвердилось в 2015 году по время операции ВКС РФ в Сирии. До этого считалось, что данные самолеты могут работать только по задачам ядерного сдерживания, однако выяснилось, что Ту-95МС способны эффективно отрабатывать задачи и в локальных конфликтах.