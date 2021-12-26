https://news.day.az/world/1420191.html При взрыве на фабрике в Индии погибли 6 человек
При взрыве на фабрике в Индии погибли 6 человек
Шесть человек погибли, еще шесть получили ранения в воскресенье при взрыве на фабрике по производству лапши в индийском штате Бихар на востоке страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на представителей местных властей.
По их данным, на предприятии, расположенном в округе Музаффарпур, взорвался водонагревательный котел. Взрыв был слышен в радиусе одного километра от фабрики.
На месте происшествия работают спасатели и полиция.
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