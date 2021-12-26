При взрыве на фабрике в Индии погибли 6 человек

Шесть человек погибли, еще шесть получили ранения в воскресенье при взрыве на фабрике по производству лапши в индийском штате Бихар на востоке страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на представителей местных властей.

По их данным, на предприятии, расположенном в округе Музаффарпур, взорвался водонагревательный котел. Взрыв был слышен в радиусе одного километра от фабрики.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.