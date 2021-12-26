В Турции предотвратили серию терактов

Полиция Турции задержала по меньшей мере девять террористов-иностранцев в связи с причастностью к террористической группировке "Исламское государство".

Об этом сообщила газета Sabah, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации источников газеты, подозреваемые готовили теракты. Они были задержаны в ходе антитеррористических рейдов, осуществленных полицией в пяти районах Стамбула, во время которых были также изъяты электронные материалы пропагандистского толка и документы, связанные с организацией терактов.

На данный момент национальность задержанных не уточняется.