https://news.day.az/world/1420199.html В Турции предотвратили серию терактов
В Турции предотвратили серию терактов
Полиция Турции задержала по меньшей мере девять террористов-иностранцев в связи с причастностью к террористической группировке "Исламское государство".
Об этом сообщила газета Sabah, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По информации источников газеты, подозреваемые готовили теракты. Они были задержаны в ходе антитеррористических рейдов, осуществленных полицией в пяти районах Стамбула, во время которых были также изъяты электронные материалы пропагандистского толка и документы, связанные с организацией терактов.
На данный момент национальность задержанных не уточняется.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре