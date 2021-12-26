Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс

Бывший президент Греции Каролос Папульяс умер в воскресенье в возрасте 92 лет. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Свои соболезнования в связи с его смертью выразила действующий президент Греции Катерина Сакелларопулу. "С волнением и скорбью мы в последний раз приветствуем Каролоса Папульяса, патриота из [области] Эпир и политического деятеля. Его участие в национальном Сопротивлении и в борьбе против диктатуры были определяющими в его судьбе, отражая его неизменную приверженность идеалам свободы и справедливости, которые он последовательно отстаивал на протяжении всей своей карьеры", - приводит слова Сакелларопулу ее пресс-служба.

"Будучи глубоким экспертом в области международной политики, во время своего пребывания в министерстве иностранных дел он способствовал тому, что Греция приобрела особый вес и укрепила свою роль как фактор стабильности в нашем регионе", - подчеркнула глава государства.

Она отметила, что Папульяс занимал пост президента республики два срока подряд и своим моральным обликом и поведением оказал честь этому высшему государственному институту власти, решительно защищая социальную сплоченность и национальное единство. "В связи с его смертью я выражаю свои глубочайшие соболезнования его семье и друзьям", - сказала Сакелларопулу.

Глава МИД Греции Никос Дендиас написал в Twitter, что покойный, почтивший его своей дружбой, "служил с достоинством и духом солидарности обществу на высоком государственном посту президента республики, а также национальным интересам на должности министра иностранных дел". Дендиас отметил эффективность и тактичность во время работы Папульяса на государственных должностях и выразил соболезнования семье экс-президента Греции.

Биография Папульяса

Папульяс - греческий политик, президент страны в 2005-2015 годах, видный деятель партии "Всегреческое социалистическое движение" (ПАСОК), министр иностранных дел (1985-1989 и 1993-1996 годы).

Он родился 4 июня 1929 года в городе Янина на северо-западе Греции. Подростком в годы Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления.

По образованию - юрист. После окончания юридического факультета Афинского университета Папульяс продолжил образование в аспирантуре Миланского университета, специализировался в области международного частного права, защитил докторскую диссертацию в Кельнском университете. В 1963-1981 годах занимался юридической практикой.

Папульяс также был активным участником борьбы против профашистской хунты "черных полковников" в Греции (1967-1974 годы). Военный переворот 1967 года застал его в Западной Германии, где он стал одним из активистов организации "Социалистический демократический союз зарубежья", объединившей в своих рядах противников хунты. В 1974 году после свержения профашистского режима Папульяс вернулся в Грецию, принял участие в организации партии ПАСОК, стал одним из сподвижников лидера этой партии Андреаса Папандреу.

Папульяс награжден юбилейными медалями по случаю 40-, 50-, 60- и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он является автором краткой истории греческого Сопротивления. Папульяс не раз заявлял, что на долю России выпало самое тяжелое бремя в годы борьбы с фашизмом, и осуждал, например, демонтаж памятника советскому Солдату-освободителю в Таллине.